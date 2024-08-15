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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, UCM’nin Netanyahu hakkında yakalama kararı almasını önlemenin yollarını arıyor

İsrail Başsavcısının UCM'nin yakala kararı almasını önlemek için Gazze'deki insani durumu soruşturmak amacıyla komisyon kurulmasını önerdiği bildirildi.

Mustafa Deveci  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
İsrail, UCM’nin Netanyahu hakkında yakalama kararı almasını önlemenin yollarını arıyor

Ankara

İsrail yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı almasını önlemek için atılabilecek adımları görüştüğü belirtildi.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın aralarında bulunduğu bazı yetkililerle bir araya geldiği ifade edildi.

Görüşmede, UCM Başsavcısı Kerim Han'ın Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama kararı başvurusunun ele alındığı kaydedildi.

Başsavcı Baharav-Miara'nın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki insani durumu incelemek üzere bir soruşturma komisyonu kurmasını önerdiği aktarıldı.

Ancak Baharav-Miara'nın soruşturma komisyonu kurulsa bile UCM Başsavcısı Han'ın başvurusunun iptal edilmesini sağlayabileceklerinden emin olmadığını dile getirdiği belirtildi.

Öte yandan Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Baharav-Miara ve bazı İsrailli uzmanların UCM'nin yakalama kararı almasını engellemenin tek yolunun İsrail tarafından Gazze'deki insani durumu soruşturmak amacıyla "bağımsız" bir komisyon kurmasından geçtiğini savunduğu ifade edildi.

Bu nedenle Baharav-Miara ve bazı İsrailli uzmanların Netanyahu'ya söz konusu komisyonun kurulması için baskı yaptığı ileri sürüldü.

UCM Başsavcısı Han da 20 Mayıs'ta, Netanyahu ve Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

Han, Netanyahu ve Gallant'ın 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'nde "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu" açıklamıştı.

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