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Dünya

İsrail, Suriye'ye hava saldırıları düzenledi

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam ile Dera ilinde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

Ahmet Karaahmet  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
İsrail, Suriye'ye hava saldırıları düzenledi

Şam

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Şam'ın Kisva bölgesi ile Dera'nın İzra bölgesini en az 4 saldırıyla hedef aldı.

İsrail, Kisva'da bir silah deposunu vurdu.

Saldırının ardından bölgede yangın çıktı.

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