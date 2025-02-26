İsrail, Suriye'ye hava saldırıları düzenledi
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam ile Dera ilinde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.
Şam
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Şam'ın Kisva bölgesi ile Dera'nın İzra bölgesini en az 4 saldırıyla hedef aldı.
İsrail, Kisva'da bir silah deposunu vurdu.
Saldırının ardından bölgede yangın çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.