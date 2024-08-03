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Dünya

Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri: İsrail işgali altında Müslümanların ibadet özgürlüğü yok

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, gözaltına alınması sonrasında "İsrail işgali altında Müslümanların ibadet özgürlüğü yok" dedi.

Turgut Alp Boyraz, Çağrı Koşak, Mehmet Nuri Uçar  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri: İsrail işgali altında Müslümanların ibadet özgürlüğü yok Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cuma hutbesinde dua ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri, serbest bırakılmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı hakkında soruşturma açıldığını belirten Sabri, soruşturmanın kendisine yönelik "sahte ve yalan iddialar" etrafında döndüğünü söyledi.

Şeyh Sabri, İsrailli yetkililere "cuma hutbesinin dini bir mesele olduğunu, tahrik içermediğini, ibadet edenlerin Mescid-i Aksa'ya sessizce girip sessizce çıktıklarını" ifade ettiğini aktardı.

Kanunların dışına çıkmadığını ve ibadet edenlerin tekbirle "dini duygularını ifade ettiğini" vurgulayan Şeyh Sabri, "(Cemaatin) namaza ve sükunete bağlı kaldıklarını kendilerine (İsrail istihbaratına) ilettim." dedi.

Şeyh Sabri, "İstihbarat bana karşı herhangi bir suçlamayı kanıtlayamayınca veya bunu İsrail polisine aktarınca, mahkeme aracılığıyla adli değil de idari bir karar çıkardılar." diyerek bir hafta boyunca Mescid-i Aksa'dan uzak tutulduğuna ve bu kararın 6 aya kadar uzatılabileceğine dikkati çekti.

İsrail makamlarının kendisini gözaltına almasına ve idari kararına karşılık Şeyh Sabri, "İşgal altında Müslümanların ibadet özgürlüğü kesinlikle yok. İnsanların fikirlerini ifade etmeleri konusunda keyfi olarak baskı yapılıyor." şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

İsrail polisi, bugün, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye cuma hutbesinde dua eden Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinde gözaltına almıştı.

İçişleri Bakanı Moshe Arbel de Sabri'nin Doğu Kudüs'teki "oturum izninin" (ikamet izni) iptal edilerek şehirden çıkarılmasının planlandığını açıklamıştı.

Arbel, Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya gönderdiği mektupta Sabri'nin "oturum iznini" iptal etmeyi planladığını iletmişti.

İsrail makamları, son yıllarda Şeyh İkrime Sabri’yi birçok kez gözaltına almış, soruşturmaya tabi tutmuş, Mescid-i Aksa'ya girişine engel getirmiş ve yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsündeki Filistinlilerin oturumunu iptal ederek onları işgal altındaki Batı Şeria'ya sürüyor.

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