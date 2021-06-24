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Dünya

İsrail polisinin 'gözaltına almaya çalışırken öldürüldüğünü' açıkladığı Filistinliyi sebepsiz yere vurmuş

İsrail polisinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Bire kentinde 25 Mayıs'ta "gözaltına alınmaya çalışırken öldürüldüğünü" iddia ettiği Filistinli genç Ahmed Abduh'u (25) sebepsiz yere vurduğu ortaya çıktı.

Halime Afra Aksoy,Mustafa Deveci   | 24.06.2021
İsrail polisinin 'gözaltına almaya çalışırken öldürüldüğünü' açıkladığı Filistinliyi sebepsiz yere vurmuş

Kudüs

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, Abduh'un hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, Abduh'un aracında oturduğu sırada yanına yaklaşan bir araçtan İsrail Sınır Polisine bağlı Yamam birliği unsurlarının indiği görüntüler yer aldı.

Daha sonra Abduh'un aracının yolunu kapatan İsrail polislerinin açıklamanın aksine gözaltına almak yerine doğrudan Filistinli gence ateş açtığı görülüyor.

İsrail insan hakları kuruluşu, "arabasında oturan bir kişiye, gözaltına almaya çalışmaksızın öldürücü şekilde ateş açmanın gözaltı operasyonu değil kasıtlı bir şekilde cinayet olarak adlandırılabileceğini" ifade etti.

İsrail polislerinin, Filistinli genci kurtarabilecekken kanlar içinde bırakarak olay yerinden ayrıldığı belirtilen açıklamada, bölge sakinlerinin çağrısı üzerine Filistin Kızılayına ait bir ambulansın yaklaşık 15 dakika sonra olay yerine ulaştığı, genci hastaneye sevk ettiği ancak Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet yetkililerinin, Filistinli gencin yakınlarını telefonla aradığı; ölümünden duydukları üzüntüyü ifade ettikleri, "askerlere ateş açtığı şüphesiyle" aranan kurbanın dayısı Muhammed Ebu Arab'ın kendilerine teslim edilmesini istedikleri belirtildi.

B'Tselem, Abduh'un ölümünden sonraki gece İsrail ordusunun, Filistinli gencin 4 kuzenini gözaltına aldığını bildirdi.

İsrail polisinden, B'Tselem'in beyanına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail polisinden daha önce yapılan açıklamada, 25 Mayıs'ta İsrail güçlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Abduh'un "gözaltına alınmaya çalışıldığı sırada öldürüldüğü" iddia edilmişti.​​​​​​​

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