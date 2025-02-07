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Dünya

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde patlayan füzesiyle 2 kişi öldü

Lübnan'ın güneyindeki Tayr Harfa bölgesindeki İsrail ordusuna ait füzenin infilak etmesi sonucu 2 Lübnanlının hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı açıklandı.

Çağrı Koşak  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde patlayan füzesiyle 2 kişi öldü Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Lübnan resmi haber ajansı NNA, ülkenin güneyindeki Sur ilçesinde bulunan İsrail ordusunun çekildiği Tayr Harfa'da iki kişinin öldüğü ve iki kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusuna ait patlamamış bir füzenin bölgede infilak ettiği bilgisi verilirken, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 2'sinin yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail askerlerinin işgali altındaki Mercayun ilçesinin Kefr Killa beldesinde iki ayrı yerde bombalı saldırı yaptığı aktarıldı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 69 kişi hayatını kaybetti, 265 kişi yaralandı.

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