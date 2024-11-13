İsrail ordusunun Cebeli Lübnan'a saldırısında ölü sayısı 25'e yükseldi
İsrail'in Lübnan'daki Cebeli Lübnan vilayetine bağlı Şuf ilçesine düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 25'e çıktı.
BEYRUT
Şuf ilçesine bağlı Cun Beldesi Sivil Savunma Bölge Başkanı Hüsameddin Ferid Dahruc, AA muhabirine açıklama yaptı.
Dahruc, "Şu ana kadar şehitlerin sayısı 25'e ulaştı. Cesetlerin parçalanması ve bazılarının da enkaz altında kalması nedeniyle henüz kimliğini belirleyemediğimiz kişiler var." dedi.
Saldırılar sonucu 15 kişinin de yaralandığını aktaran Dahruc, 3 kişinin de kayıp olduğu söyledi.
Dahruc, arama kurtarma çalışmalarına devam edeceklerini belirterek sabah saatlerinde 6 kişinin naaşına ulaştıklarını kaydetti.
Cun Beldesi sakinlerinden Hüseyin Verdi de saldırıya ilişkin şunları söyledi:
"Öğleden sonra evde oturuyorduk. Çok yüksek bir patlama sesi duyduk. Savaş uçağının bombardımanıydı. Her yere saldırılar düzenleniyor. Sonuç gördüğünüz gibi.
Düşman İsrail, çocuk ve kadın ayrımı gözetmeden her yeri vuruyor. Onun için her yer aynı durumda ve her yeri yıkmak istiyor. Allah ülkemizi ve gençlerimizi korusun. Nereye gideceğimizi şaşırmış durumdayız. Nereye gidersek hedef alınıyoruz. Güvenli bir yer kalmadı."
Lübnan Sağlık Bakanlığı konuya dair yaptığı açıklamada, Cebeli Lübnan'a bağlı Şuf ilçesinin Cun beldesine düzenlenen İsrail hava saldırısında 8'i kadın, 8'i çocuk olmak üzere 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirmişti.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 3 bin 365 kişinin öldüğünü açıkladı
İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarında dün 78 kişinin öldüğü, 122 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun devam eden saldırıları sonucu yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 78 kişinin öldüğü, 122 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 365'e, yaralı sayısının da 14 bin 344'e yükseldiği belirtildi.
Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.
İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.