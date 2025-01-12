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Dünya

İsrail ordusundan Filistinlilerin Beyt Hanun'a girişini engelleyecek "güvenlik kuşağı" önerisi

İsrail ordusunun, Tel Aviv yönetimine sıkı kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesine Filistinlilerin girişini engelleyecek "kalıcı güvenlik kuşağı" oluşturulmasını önerdiği belirtildi.

Burak Dağ  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
İsrail ordusundan Filistinlilerin Beyt Hanun'a girişini engelleyecek "güvenlik kuşağı" önerisi

Kudüs

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, ordudan üst düzey yetkililer, Beyt Hanun beldesinin İsrail'in Sderot kentine bakan tepelik alanlarında "kalıcı güvenlik kuşağı" oluşturulmasını öneriyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyine saldırıları yöneten İsrail Ordusu Güney Bölgesi Komutanlığından üst düzey komutanların önerisine göre, sözde "güvenlik kuşağı" ile yerinden edilen Filistinlilerin gelecekte Beyt Hanun beldesinin bir kısmına kalıcı olarak dönmelerine izin verilmeyecek.

Bu yolla, gelecekte Beyt Hanun'da İsrail yerleşimlerini ve Sderot demir yolu hattını gören hiçbir ev veya binanın kalmaması sağlanacak.

Ayrıca haberde, "Genişletilmiş bir güvenlik alanı yaratarak, bu alanlardan İsrail topraklarına doğru potansiyel zırh karşıtı roket ve keskin nişancı ateşi tehdidi ortadan kalkacaktır." iddiasında bulunuldu.

İsrail ordusu, iki ayı aşkın süredir Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesini hava ve topçu bombardımanıyla yıkmaya ve bu bölgede yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etmeye devam ediyor.

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