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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskında 2 Filistinli yaralandı.

Awad Rjoob, Zeynep Tüfekci Gülay, Mehmet Nuri Uçar  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Ramallah

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ilk yardım ekiplerinin, El Halil kentinin Siayr kasabasında iki ayağından yaralanan Filistinli bir genci hastaneye naklettiği belirtildi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Er-Ram beldesinde de açtığı ateş sonucu ayaklarından yaralanan 46 yaşındaki Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre ise İsrail güçleri, El Halil kentinin Siayr beldesinin Ra's el-Arud bölgesine baskın düzenledi.

Bölgedeki Filistinlilere ve evlerine ateş açan, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atan İsrail askerleri, 1 kişiyi gerçek mermiyle yaraladı.

Çok sayıda kişinin atılan göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği aktarılan haberde, İsrail güçlerinin baskın sırasında 16 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldığı bildirildi.

Nablus kentinde de çok sayıda kasabaya giren İsrail ordusunun, Rafidiya Mahallesi'ndeki evine baskın düzenlediği üniversite öğrencisi Filistinli genç bir kadını gözaltına aldığı belirtildi.


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