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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu 48 saat sonra Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi

Mülteci kampının yakınında bulunduğu Tulkerim kentinin caddelerine konuşlanan İsrail güçleri ise iş makineleri eşliğinde baskınlarını sürdürüyor.

Qais Omar Darwesh Omar, Mahmut Geldi  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
İsrail ordusu 48 saat sonra Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi

Ramallah

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, 48 saat süren baskınların ardından İsrail ordusu Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi.

İsrail güçlerinin çekilmesinin ardından Tulkerim Belediyesi ve sağlık ekipleri, Tulkerim Mülteci Kampı'na girebildi.

Mülteci kampının yakınında bulunduğu Tulkerim kentinin caddelerine konuşlanan İsrail güçleri ise iş makineleri eşliğinde baskınlarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun 10 Eylül Salı gününden beri Tulkerim kenti ve Tulkerim Mülteci Kampı'nda sürdürdüğü baskınlarda 8 Filistinli öldürülmüştü.

İş makineleri eşliğinde Batı Şeria'nın Tulkerim kenti ve Tulkerim Mülteci Kampı'na baskın yapan İsrail güçleri, Filistinli aileleri evlerinden çıkmaya zorlamış, bazı evleri ateşe vermiş ve kentin altyapısında büyük hasar oluşturmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında şu ana kadar 703 Filistinli hayatını kaybetti.

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