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Dünya

İsrail'e ait İHA, Han Yunus'ta hareket halindeki bir bisikleti vurdu

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde insansız hava aracı (İHA) ile vurduğu bisikletteki bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Ali Semerci  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
İsrail'e ait İHA, Han Yunus'ta hareket halindeki bir bisikleti vurdu Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Han Yunus'un güneyindeki bir bölgede hareket halindeki bir bisiklete İHA ile saldırı düzenledi. Hedef alınan bisikletteki Filistinli hayatını kaybetti.

Haberde, olaya ilişkin ayrıntı verilmedi.

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