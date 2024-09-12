Dolar
33.90
Euro
37.44
Altın
2,547.81
ETH/USDT
2,333.10
BTC/USDT
57,895.00
BIST 100
9,521.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden, Quad liderler zirvesine ev sahipliği yapacak

ABD Başkanı Joe Biden, Dörtlü Güvenlik Grubu'nun (Quad) diğer üyeleri Hindistan, Japonya ve Avustralya liderlerini 21 Eylül'de Delaware'de ağırlayacak.

Hakan Çopur  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Biden, Quad liderler zirvesine ev sahipliği yapacak Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, 21 Eylül Cumartesi günü Quad liderlerini Delaware'deki evinde konuk edecek.

Zirveye Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio'un katılacağı kaydedildi.

Beyaz Saray açıklamasında, Biden'ın ilk kez Quad liderlerini kendi evinde ağırlayacağı ve bunun ülkeler arasındaki yakın dostluk bağlarının bir göstergesi olduğu belirtildi.

ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007’de başlatılan diyalog forumu Quad, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüş, ilk Quad liderler zirvesi ise 2021 yılında Beyaz Saray'da gerçekleştirilmişti.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" olarak nitelendirilen ittifakın üyeleri, düzenli toplantılarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı
MSÜ'den "İlk Türkiye Futbol Şampiyonu Kara Harp Okulu" paylaşımı
İstanbul'daki ilk müzik ortaokulu ile YETEV arasında işbirliği protokolü imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in işgal politikaları karşısında uluslararası toplumun sesinin daha gür çıkması şart
Mersin'de senaryo gereği 7 büyüklüğünde ve 4 ili etkileyen depremin tatbikatı başladı

Benzer haberler

Avustralya, sosyal medyada dezenformasyonla mücadele için yeni yasa tasarısı hazırladı

Avustralya, sosyal medyada dezenformasyonla mücadele için yeni yasa tasarısı hazırladı

Biden, Quad liderler zirvesine ev sahipliği yapacak

ABD-GKRY savunma anlaşması bölgesel güvenlik kaygılarını derinleştiriyor

ABD'nin New York şehrindeki müzenin 3 çalışanı kefiye taktıkları gerekçesiyle kovuldu

ABD'nin New York şehrindeki müzenin 3 çalışanı kefiye taktıkları gerekçesiyle kovuldu
ABD'de üretici enflasyonu ağustosta aylık bazda beklentileri aştı

ABD'de üretici enflasyonu ağustosta aylık bazda beklentileri aştı
Uzmanlara göre, ABD ile GKRY arasındaki savunma anlaşmasında İsrail'in de etkisi var

Uzmanlara göre, ABD ile GKRY arasındaki savunma anlaşmasında İsrail'in de etkisi var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet