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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail’in Gazze’nin kuzeyine yönelik saldırılarında son 15 günde 400'den fazla Filistinli öldü

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyine yönelik saldırılarında son 15 günde çoğunluğu çocuk ve kadın 400'den fazla Filistinlinin öldüğünü, yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi.

Ramzi Mahmud, Mehmet Nuri Uçar, Raşa Evrensel, Ali Semerci  | 19.10.2024 - Güncelleme : 19.10.2024
İsrail’in Gazze’nin kuzeyine yönelik saldırılarında son 15 günde 400'den fazla Filistinli öldü

Gazze

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyine yönelik saldırılarında son 15 günde çoğunluğu çocuk ve kadın 400'den fazla Filistinlinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, İsrail ordusunun bombalaması sonucu evlerinin enkazı altında kalan onlarca yaralıdan imdat çağrıları aldığı, ancak ordunun reddetmesi nedeniyle ekiplerin onlara yanıt veremediği ifade edildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, "yardımların girişini engellemesi sonucu çok zor insani koşulların gölgesinde" sivilleri kuşatmaya, aç bırakmaya ve katliamlara devam ettiğini dile getirdi.

Basal, İsrail'in uyguladığı sıkı kuşatma dolayısıyla binlerce Filistinlinin "yiyecek ve içecekten yoksun uyuduğunu" kaydetti.

Sivil Savunma Sözcüsü Basal, İsrail'in sürekli bombardımanı nedeniyle onlarca Filistinlinin cesedinin Cibaliya Mülteci Kampı sokaklarına dağılmış durumda olduğunu belirtti.

Sözcü Basal, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki iletişim ve interneti kesmesinin, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin İsrail bombalamasında yaralananları kurtarmak için müdahale etme yeteneğini etkilediğine dikkati çekti.

İsrail, BM'ye bağlı okulu tekrar bombaladı

İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı Ebu Hüseyin Okulu'nu bombalaması sonucu büyük bir yangın çıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki "Ebu Hüseyin" okulunu bombaladı.

Saldırı sonucu ölen ve yaralananlar olurken, okulda büyük bir yangın çıktı.

Okula sığınan yüzlerce kişi, sivil savunma ekiplerine yangını söndürme çağrısında bulundu.

İsrail savaş uçakları, bugün BM'ye bağlı Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı "Esma" okulunu bombalamıştı.

İsrail ordusunun 17 Ekim'de Ebu Hüseyin Okulu'nu bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 28 Filistinli yaşamını yitirmiş, 160 kişi de yaralanmıştı.

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