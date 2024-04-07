Dolar
32.04
Euro
34.71
Altın
2,329.93
ETH/USDT
3,386.90
BTC/USDT
69,302.00
BIST 100
9,618.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail’in 184 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 33 bin 175’e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 175’e yükseldi.

Mehmet Nuri Uçar, Burak Dağ  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
İsrail’in 184 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 33 bin 175’e çıktı Fotoğraf: Ashraf Amra - AA

Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 184 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 38 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 71 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 175’e, yaralı sayısının da 75 bin 886’ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurguladı.

BM: İsrail saldırıları altındaki Gazze’deki durum "tek kelimeyle felaket"

Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin Bölgesi İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, 6 aydır devam eden İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze'deki insani durumun "tek kelimeyle felaket" olduğunu belirtti.

McGoldrick, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail saldırıları altındaki Gazze'deki insani duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.


Gazze nüfusunun yarısının muhtemel bir kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten McGoldrick, Gazzeli çocuklar arasındaki yetersiz beslenme sorununun daha önce görülmemiş seviyelere ulaştığının altını çizdi.

Uluslararası toplumun 7 Ekim 2023’ten bu yana "akıl almaz acılarla" boğuşan Gazze halkına yardımlarını artırmaya hazır olduğunu ifade eden McGoldrick, ancak bunun için İsrail’in engelsiz ve güvenli insani erişime izin vermesinin gerektiğini vurguladı.

Ayrıca McGoldrick, İsrail'in bölgeye gidecek insani yardımlara kolaylık sağlama yönündeki taahhütlerinin memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, Gazze'de, Ekim 2023'ten bu yana 27 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtmişti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu sürüyor
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 173 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
3,5 yılda 1 milyon 671 bin 567 e-Duruşma yapıldı
Orta Ege için fırtına uyarısı
Jandarma Togg'dan sürücülere trafik dersi

Benzer haberler

İngiltere Gölge Dışişleri Bakanı Lammy: "(Gazze'de) Uluslararası hukukun ihlal edildiğinden endişeliyim"

İngiltere Gölge Dışişleri Bakanı Lammy: "(Gazze'de) Uluslararası hukukun ihlal edildiğinden endişeliyim"

İsrail’in 184 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 33 bin 175’e çıktı

Gazze'de devam eden İsrail saldırıları, Batı Şeria’da bayram sevincine gölge düşürdü

Gazzeli kadın, Şifa Hastanesi molozları arasında çaresizce kocası ve oğlunu arıyor

Gazzeli kadın, Şifa Hastanesi molozları arasında çaresizce kocası ve oğlunu arıyor
Türkiye'nin Gazze için yürüttüğü "iyilik hareketi" hız kesmeden sürüyor

Türkiye'nin Gazze için yürüttüğü "iyilik hareketi" hız kesmeden sürüyor
Japonya'da Başbakanlık Konutu önünde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Japonya'da Başbakanlık Konutu önünde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet