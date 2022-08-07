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Dünya

İsrail ile Gazze şeridindeki İslami Cihad arasında ateşkes anlaşması sağlandığı bildirildi

İsrail'in cuma gününden bugüne Gazze'ye devam eden saldırılarında, İsrail ile Gazze şeridindeki İslami Cihad arasında bu gece ateşkesin başlaması üzerinde anlaşma sağlandığı belirtildi.

Enes Canlı   | 07.08.2022
İsrail ile Gazze şeridindeki İslami Cihad arasında ateşkes anlaşması sağlandığı bildirildi

Kudüs

İslami Cihad'ın Sözcüsü Davud Şihab da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mısır'ın arabuluculuğuyla bu gece 23.30'da uygulamaya girecek ateşkes üzerinde anlaşma sağlandı." dedi.

Sözcü, Kahire'nin İsrail hapishanelerinde açlık grevindeki Halil Avavde ve pazartesi gözaltına alınan İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'nin serbest bırakılması üzerinde çalışacağı sözü vermesi üzerine ateşkes sağlandığını aktardı.

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan üst düzey bir İsrailli hükümet yetkilisi de ateşkesin bu gece Tel Aviv saatiyle 23.30'da uygulanmaya başlayacağını söyledi.

İsrail, cuma günü abluka altındaki Gazze şeridine İslami Cihad'a ait noktaları hedef aldığı gerekçesiyle saldırı başlatmıştı. Gazze'den de İsrail tarafına bir dizi roket atılarak karşılık verilmişti.



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