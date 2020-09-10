Euro
8.84
Dolar
7.46
BIST 100
1,099.69
Altın
1,947.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, Vodafone Park'ta düzenlenen tanıtım toplantısına katılıyor
logo
Dünya

İsrail ile BAE arasında normalleşme için gizli görüşmeler 2015'te başlamış

İlişkileri normalleştirme anlaşmasına varan İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkililerinin 2015 yılından bu yana bir dizi gizli görüşme yaptığı, görüşmelere eski İngiltere Başkanı Tony Blair'ın öncülük ettiği bildirildi.

Mustafa Deveci   | 10.09.2020
İsrail ile BAE arasında normalleşme için gizli görüşmeler 2015'te başlamış

Kudüs

Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, İsrail ile BAE arasındaki gizli görüşmelerin eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın ara buluculuğunda 2015'te başladığı belirtildi. 

İki ülke arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için yapılan gizli görüşmelere 2018 yılında istifa edene kadar İsrail adına Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eski danışmanı Yitzhak Molho'nun, BAE adına ise ismi açıklanmayan bir bakanın yürüttüğü ifade edildi.

Londra, Abu Dabi başta olmak üzere bazı ülkelerde bir dizi gizli görüşme yapıldığı, Malho ve BAE'li bakan arasındaki ilk görüşmeye Blair'ın katıldığı ancak sonrakilerde yer almadığı dile getirildi.

Bu görüşmeler sonucunda Netanyahu ile BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan arasında telefon trafiği başladığı, İsrail Başbakanın 2018'de de Abu Dabi'ye gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasın varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 20 milyonu geçti
Ankara'da Kovid-19 denetimleri
İran'da son 24 saatte 129 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalardaki sert yükseliş sürüyor
Vali Yerlikaya'dan muhtarlara Kovid-19 denetimlerine destek için çağrı

Benzer haberler

İsrail ile BAE arasında normalleşme için gizli görüşmeler 2015'te başlamış

İsrail ile BAE arasında normalleşme için gizli görüşmeler 2015'te başlamış

İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalardaki sert yükseliş sürüyor

Trump'ın Başdanışmanı Kushner: Suudi Arabistan hava sahasını İsrail uçuşlarına açacak

Filistinli taraflardan Arap Birliğinde İsrail-BAE anlaşması karşıtı taslağın kabul edilmemesine tepki

Filistinli taraflardan Arap Birliğinde İsrail-BAE anlaşması karşıtı taslağın kabul edilmemesine tepki

Amerikalı uzmanlardan Trump yönetimine, BAE ile ilişkilerde 'hataya düşme' uyarısı

Amerikalı uzmanlardan Trump yönetimine, BAE ile ilişkilerde 'hataya düşme' uyarısı
Hamas: Normalleşme girişimleri İsrail'i ihlaller konusunda cesaretlendiriyor

Hamas: Normalleşme girişimleri İsrail'i ihlaller konusunda cesaretlendiriyor