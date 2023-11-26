Dolar
28.87
Euro
31.59
Altın
2,001.02
ETH/USDT
2,069.50
BTC/USDT
37,471.00
BIST 100
7,959.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kızılhaç yetkilisi, bugün beklenen esir takasından emin olamadıklarını söyledi

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Kriz Yöneticisi Pascal Hundt, Hamas ile İsrail arasında planlanan 3'ncü esir takası için umutlu olmalarına rağmen, emin olamadıklarını belirtti.

Mustafa Deveci  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
Kızılhaç yetkilisi, bugün beklenen esir takasından emin olamadıklarını söyledi

Kudüs

Hundt, Gazze Şeridi'nden Sky News'e yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında bugün planlanan üçüncü esir takasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muhtemel esir takası için Kızılhaç'tan bir ekibin hazır beklediğini aktaran Hundt, "Görecek miyiz bilmiyorum ama son iki operasyonda da gördüğümüz gibi her şeyin sorunsuz gideceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

Kızılhaç Komitesinden daha sonra yapılan yazılı açıklamada, Hundt'ın değerlendirmesine açıklık getirildi. Açıklamada, Hundt'ın açıklamasında bugün planlanan esir takasının yapılmayacağına dair işaret olmadığı kaydedildi.

Planlanan esir takası için hazırlıkların devam ettiği kaydedilen açıklamada, "operasyonların hassas ve karmaşık olduğu göz önüne alındığında bunların gerçekleştirileceğinden asla tam olarak emin olunamayacağı" yorumuna yer verildi.

İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatına varılmıştı. Bu mutabakat kapsamında dün ve önceki gün 78 Filistinli ve 26 İsrailli esir serbest bırakılmıştı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün akşam "Tel Aviv esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardım tırlarının girişiyle ilgili mutabakat maddelerine uyana kadar Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ertelediklerini" duyurmuştu.

İlerleyen saatlerde Hamas, 13 İsrailli esiri ülkelerine götürülmek üzere Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim etmişti.

İsrail basınına göre, mutabakat kapsamında bugün 13 İsrailli ve 39 Filistinli esirin daha serbest bırakılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Valiliği kentteki fırtınanın bu gece etkisini kaybedeceğini duyurdu
İstanbul Aile Vakfından "Küresel Tehditlere Karşı Aile" çalıştayı
Balıkesir'de kuvvetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi
Hukukçular İsrail'in Gazze saldırılarına "İnsan hakları doktrini çökmüştür" bildirisiyle tepki gösterdi
Zonguldak'ta fırtına yeniden etkisini gösterdi

Benzer haberler

Kıbrıs Rum kesiminden kalkan ABD ve İngiliz askeri uçaklarının İsrail'e yardım ettiği öne sürüldü

Kıbrıs Rum kesiminden kalkan ABD ve İngiliz askeri uçaklarının İsrail'e yardım ettiği öne sürüldü

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen insani ara 3. gününde

Yemen açıklarında İsrail bağlantılı bir gemi kaçırıldı

İsrailli askeri uzmana göre, Hamas tüm esirlerin karşılıklı serbest bırakılmasını hedefliyor

İsrailli askeri uzmana göre, Hamas tüm esirlerin karşılıklı serbest bırakılmasını hedefliyor
Kızılhaç yetkilisi, bugün beklenen esir takasından emin olamadıklarını söyledi

Kızılhaç yetkilisi, bugün beklenen esir takasından emin olamadıklarını söyledi
İsveç'te onlarca kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

İsveç'te onlarca kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet