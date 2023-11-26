İsrail saldırılarının ardından Gazze'nin kuzeyi harabeye döndü
Gazze'de başlayan ve 4 gün sürecek olan insani aranın ardından İsrail'in bölgede yol açtığı yıkım gün yüzüne çıktı.
Gazze
İsrail saldırılarının ardından Gazze'nin kuzeyindeki Şehy Zayed kenti harabeye döndü. Bombardımanda bölgedeki Şeyh Zayed Camisi kullanılamaz hale geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.