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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail hapishanelerinde tutulan 39 Filistinli daha serbest bırakılacak

İsrail yönetiminin serbest bırakılacak 13 İsrailli esire karşılık, hapishanelerindeki 39 Filistinliyi serbest bırakacağı belirtildi.

Mustafa Deveci  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
İsrail hapishanelerinde tutulan 39 Filistinli daha serbest bırakılacak

Kudüs

Kanal 13 televizyonunda da yer alan haberde, bugün serbest bırakılması beklenen 39 Filistinli esirin listesinin İsrail Cezaevi Servisi'ne gönderildiği aktarıldı.

Haberde, serbest bırakılacak Filistinli esirlerin kaçının kadın veya 18 yaş altı çocuklardan oluştuğuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden sabah yapılan açıklamada, Hamas'ın bugün serbest bırakması beklenen İsrailli esirlerin listesinin ellerine ulaştığı duyurulmuştu.

Açıklamada kaç İsrailli esirin serbest bırakılacağına ilişkin bilgi paylaşılmazken, İsrail basını, adı açıklanmayan yetkililere dayandırdıkları haberlerde bu sayının 13 olduğunu yazmıştı.

Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında dün ve önceki gün 26 İsrailli, 78 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Mutabakat kapsamında 4 gün içerisinde 50 İsrailli ve 150 Filistinli esirin serbest bırakılması planlanıyor.

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