Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli 13 esir İsrail'e ulaştı
Esir takası mutabakatı kapsamında Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli 13 esir İsrail'e ulaştı.
Kudüs
İsrail devlet televizyonu KAN’a göre, Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında bugün serbest bırakılan 13 İsrailli esir, Gazze Şeridi’nde Uluslararası Kızılhaç Örgütü tarafından Mısırlı yetkililere teslim edildi.
- İsrail hapishanelerinden bugün serbest bırakılması beklenen 39 Filistinlinin isimleri yayımlandı
- İsrail hapishanesindeki 39 Filistinli esir serbest bırakıldı
Esirlerin teslimi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlileri tarafından ambulanslarla güney Gazze'deki Han Yunus'tan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na nakledilerek gerçekleşti.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.
Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.
Gazze Şeridi’ndeki 13 İsrailli esir İsrail’e götürülmek üzere Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır tarafına teslim edildi https://t.co/19s0T1Nu9r pic.twitter.com/6xTHXKWbxi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 24, 2023
Tayland Başbakanı Thavisin, Hamas'ın elindeki 12 Taylandlı esirin serbest bırakıldığını açıkladı
Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, Hamas'ın elindeki 12 Taylandlı esirin salıverildiğini duyurdu.
Thavisin, X sosyal medya hesabından, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara süreci kapsamında serbest bırakılması beklenen esirlere ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Güvenlik yetkilileri ve Dışişleri Bakanlığı tarafından 12 Taylandlı rehinenin serbest bırakıldığı teyit edildi. Büyükelçilik yetkilileri, bir saat içinde onları almak üzere yolda." ifadeleri yer aldı.
Thavisin, açıklamasında esirlere ilişkin detayların aktarılacağı mesajını verdi.
Kassam Tugayları: Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirler Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim edildi
Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Kassam Tugayları, işgalcilerin esirlerini Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslimini tamamladı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında bugün serbest bırakılan esirlerin, İsrail'e teslim edilmek üzere Mısır tarafına teslim edildiği kaydedildi.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.
Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.
Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esir, Mısır'da İsrailli istihbarat yetkilileriyle buluştu
İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, Gazze Şeridi’nden İsrail’e götürülmek üzere Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır tarafına teslim edilen 13 İsrailli esir, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) yetkilileri ile buluştu.
Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında bugün serbest bırakılan İsrailli esirler, ilk olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlileri tarafından ambulanslarla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na nakledilmişti.
Ardından İsrailli esirler, Kızılhaç görevlilerince Mısırlı yetkililere teslim edilmişti.
Buna karşılık, İsrail’deki iki hapishanede tutulan 39 Filistinli esir de serbest bırakılmak üzere Batı Şeria’daki Ofer Cezaevi'ne nakledilmişti.
Kadın ve çocuklardan oluşan Filistinli esirlerin de Ofer Cezaevi'nden serbest bırakılmaları bekleniyor.
Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli 13 esir İsrail'e ulaştı
İsrail Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrailli 13 esirin Mısır'dan Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden ülkeye giriş yaptığı belirtildi.
Otobüsle Mısır'dan İsrail'e getirilen esirler daha sonra buradan helikopterle Tel Aviv yakınındaki 2 ayrı hastaneye götürülecek.
Burada sağlık kontrollerinden geçirilecek esirlerin daha sonra aile üyeleriyle bir araya gelmeleri bekleniyor.
İsrail polisi, serbest bırakılacak Doğu Kudüslü tutuklulara bir dizi yasak getirdi
Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan bilgilendirmeye göre, İsrail polisi, Doğu Kudüs'te yaşayan ve bu akşam serbest bırakılması beklenen Filistinlilerin basına açıklama yapmasını yasakladı.
Ayrıca serbest kalacak tutuklunun evinde toplantı yapılmasına da izin verilmeyecek. Buna ek olarak serbest bırakılan Filistinli tutuklular ve ailelerinin kutlama için tatlı dağıtmamaları istendi.
Bu yasaklara uymayan Filistinli tutuklular yaklaşık 18 bin dolar para cezasına çarptırılacak.
İsrail polisi, kutlamalara müdahale edecek
Bu akşam serbest bırakılacak Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli tutuklarının evlerinin önüne de İsrail polislerinin yerleştirildiği ve olası kutlamalara müdahale edileceği aktarıldı.
İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatına varılmıştı. Bu mutabakat kapsamında Hamas elindeki 50 esiri, İsrail ise 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.
Bu akşam 13 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 24'ü kadın, 15'i de 18 yaş altı çocuk olmak üzere 39 Filistinli tutuklunun serbest bırakılması bekleniyor.
Bu tutuklulardan 6'sının evi işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alıyor.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının bir "gösteriye" dönüşmesine karşı önlem alınması için tüm talimatları verdiğini söylemişti.
İsrail polisi, Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Ben-Gvir'in yönetimindeki Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.