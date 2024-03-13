Dolar
32.09
Euro
35.08
Altın
2,160.12
ETH/USDT
3,978.00
BTC/USDT
71,447.00
BIST 100
9,069.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Gazze'nin kuzeyine BM konvoyuyla 6 tır insani yardım girdiğini açıkladı

İsrail, 5 aydır aralıksız saldırıları ve kuşatması nedeniyle ağır yıkım ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'nin kuzeyine Birleşmiş Milletler (BM) koordinasyonuyla "pilot proje" olarak 6 tır insani yardım gönderildiğini duyurdu.

Enes Canlı, Mustafa Öztürk  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
İsrail Gazze'nin kuzeyine BM konvoyuyla 6 tır insani yardım girdiğini açıkladı

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hükümetten gelen direktifler doğrultusunda Dünya Gıda Programının (WFP) sağladığı 6 tır insani yardımın Gazze Şeridi'nin kuzeyine girdiği aktarıldı.

Yardım konvoyunun "pilot proje olarak Hamas'ın yardımlara ulaşmasının engellenmesi amacıyla yapıldığı" belirtildi.

Tırların İsrail'in kontrolündeki Kerem Ebu Salim (Şalom) sınır kapısında denetlendiği ve projenin sonuçlarının hükümet yetkililerine sunulacağı kaydedildi.

AA muhabirinin ulaştığı yerel kaynak, henüz yardım konvoyunun bölgeye ulaştığına ilişkin bilgi olmadığını söyledi.

İsrail'in kara işgalini sürdürdüğü, çoğunluğu enkaz halindeki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 400 bin kadar evsiz Filistinli açlık, temiz su eksikliği ve kıtlıkla mücadele ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısının 27'ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail askerlerinin 29 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım tırlarına koşan Filistinlilere ateş açması sonucu 118 Filistinli öldürülmüştü.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insanlık felaketi karşısında ABD, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa'nın da aralarında yer aldığı ülkeler havadan insani yardım atmaya başlamıştı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 8 Mart'ta havadan atıldıktan sonra paraşütü açılmayan insani yardımların bekleyenlerin üzerine düşmesi sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hakkari'de güvenlik güçleriyle bir araya geldi
Murat Kurum: İstanbul’umuzu sizlere layık bir şehir haline getireceğiz
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:Müslümanların en temel sorunu parçalanmışlık
Eyüpsultan'daki ölümlü kaza soruşturmasında 1 kişi tutuklandı, 2 kişiye yurt dışına çıkış yasağı konuldu
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

Benzer haberler

İsrail Gazze'nin kuzeyine BM konvoyuyla 6 tır insani yardım girdiğini açıkladı

İsrail Gazze'nin kuzeyine BM konvoyuyla 6 tır insani yardım girdiğini açıkladı

İsrail "roketatar taşıdığı" iddiasıyla öldürdüğü Filistinlinin aslında bisiklet taşıdığını itiraf etti

ABD Gazze'ye yapılan insani yardımların yeterli düzeyde olmadığını belirtti

ABD'li 8 senatörden Biden'a "İsrail'e silah göndermeyi durdur" çağrısı

ABD'li 8 senatörden Biden'a "İsrail'e silah göndermeyi durdur" çağrısı
Londra'da, bir üniversiteye İsrail'e silah tedarik eden şirketlere yatırım yaptığı gerekçesiyle protesto

Londra'da, bir üniversiteye İsrail'e silah tedarik eden şirketlere yatırım yaptığı gerekçesiyle protesto

Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, Gazze'deki insani durumun feci olduğunu söyledi

Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, Gazze'deki insani durumun feci olduğunu söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet