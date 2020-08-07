İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bir noktayı vurdu
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir noktayı bombaladı.
Gazze
İsrail savaş uçakları, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait Beyt Lahiya'daki bir noktayı vurdu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ise İsrail ordusunun, Gazze'de bazı noktaları hedef aldığını aktardı.
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