Euro
8.64
Dolar
7.27
BIST 100
1,034.40
Altın
2,069.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Beyrut Limanı çalışanlarından 16'sı gözaltına alındı

Lübnan'da, şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'nda görevli 16 kişinin soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirildi.

Mahmut Geldi   | 07.08.2020
Beyrut Limanı çalışanlarından 16'sı gözaltına alındı

Beyrut

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yayımlanan askeri mahkemenin açıklamasında, şiddetli patlamanın meydana geldiği salı gününden beri yürütülen soruşturma kapsamında Beyrut Limanı'nda görevli 16 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yürütülen soruşturmanın, patlamaya yol açan her türlü etkeni kapsadığına işaret edilen açıklamada, "Soruşturma çerçevesinde şu ana kadar Beyrut Limanı Yönetim Kurulu ve gümrük idaresi yetkilileri ile bakım çalışanları ve patlamanın meydana geldiği 12 Nolu ambar çalışanlarından 18 kişinin ifadesi alındı." denildi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu duyurmuştu.

Lübnan Hükümeti dün, patlamayla ilgili 5 gün sürecek bir soruşturma yapılacağını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 312'ye yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'dan 220 bin 546 kişi iyileşti
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 67 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Macron, Fransa'nın Lübnan'ın iç işlerine karıştığına yönelik eleştirileri reddetti

Macron, Fransa'nın Lübnan'ın iç işlerine karıştığına yönelik eleştirileri reddetti

Beyrut Limanı çalışanlarından 16'sı gözaltına alındı

Fransa'dan Lübnan'a destek için 'uluslararası konferans' girişimi

AFAD Beyrut Limanı'nda arama kurtarma çalışmalarına başladı

AFAD Beyrut Limanı'nda arama kurtarma çalışmalarına başladı
Lübnan'da patlamadan zarar görenlere kredi desteği

Lübnan'da patlamadan zarar görenlere kredi desteği
Beyrut Limanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları yoğunlaşıyor

Beyrut Limanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları yoğunlaşıyor