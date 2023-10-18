İsrail Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 678 Filistinliyi öldürdü
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 678 Filistinlinin öldüğü açıklandı.
İstanbul
Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
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Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de 433 aileyi katlettiği ve bu ailelerden toplam 2 bin 421 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
❝Yerlerde kan görüyorum❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 18, 2023
❝Herkes için şok ediciydi❞
AA Muhabiri Hind Khoudary, İsrail'in bombaladığı Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinden detayları aktardı https://t.co/Y5It67tXK8 pic.twitter.com/sRnMmvUzol
İsrail'in son 24 saatte 471'i El-Ehli Baptist Hastanesinden olmak üzere 678 kişiyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, Gazze'de şu ana kadarki toplam can kaybı 3 bin 478, yaralı sayısı da 12 bin 65 olarak kayda geçti.
Gazze'de ölenlerin yüzde 70'i kadın, çocuk ve yaşlı
Açıklamada, İsrail saldırılarında 4 bin 821 binanın tamamen yıkıldığı, bu yapıların 12 bin 845 haneyi kapsadığı kaydedildi.
Yaklaşık 121 bin dairenin İsrail saldırılarında zarar gördüğü belirtilen açıklamada, bunlardan 9 bin 55'inde ikamet etmenin mümkün olmadığı aktarıldı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da enkaz altında kalan 1300 kişi hakkında kayıp bildirimi yapıldığını, bunlardan 600'ünün çocuk olduğunu duyurdu.
❝Çocuklar oyuncaklarda oynuyorlardı, havaya fırlayıp düştüler❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 18, 2023
❝Maalesef hain eller, bütün sınırları ve mantığı aşarak masumları, çocukları ve kadınları hedef aldı❞
İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik gerçekleştirdiği saldırıya şahit olanlar anlatıyor pic.twitter.com/YrXFodZeej
Bakanlık, İsrail saldırılarında ölenlerin yüzde 70'inin kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğunu bildirdi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde 500'den fazla Filistinlinin ölümüne neden olan hastane saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Şifa Hastanesine getirildi https://t.co/Y5It67uvzG pic.twitter.com/QqxbAepAdW— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 18, 2023
Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hizmetlerini durduran UNRWA'ya çağrı
Gazze'deki hükümetin medya ofisinin verdiği bilgilere göre, İsrail saldırılarının başından bu yana Gazze Şeridi'nde 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Bunlardan 600 bininin bölgenin kuzeyi ve Gazze kentinden olduğu ifade edildi.
❝Gazze Şeridi'nde insani durum çöküşün eşiğinde❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 18, 2023
❝İnsanlar sırada fırının açılmasını bekliyor. Ekmeği olan yok ama sıralarını koruyorlar❞
❝Bütün insanlar su doldurmak için sırada❞
Gazze'deki AA Muhabiri Hind Khoudary, insanların temel ihtiyaç maddelerine erişimde… pic.twitter.com/5EUAt3pP6d
Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilerine Yardım Ajansının (UNRWA), Gazze Şeridi'nin kuzeyinden çekilerek hizmetlerini sonlandırmasıyla yerinden edilen kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı ve felaket yaşam koşullarıyla mücadele ettiği bildirildi.
Gazze'deki hükümet, UNRWA'yı Gazze'nin kuzeyindeki çalışmalarını yeniden canlandırmaya ve barınma merkezlerindeki yerinden edilmiş insanlara karşı sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı.
İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısının "katliam suçu" olarak nitelendirildiği açıklamada, Tel Aviv'in bu suçu inkar girişiminin reddedildiği belirtildi.
İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 64 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.