Dolar
33.97
Euro
38.04
Altın
2,511.95
ETH/USDT
2,767.00
BTC/USDT
64,161.00
BIST 100
9,668.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Büyük Taarruz ve Zafer Haftası" kapsamında Afyonkarahisar Şuhut Şehir Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte konuşuyor. Lübnan Hizbullahı’nın olası hedeflerinden İsrail'in Hayfa kentinden yayındayız.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazze Şeridi'nde "insani bölge" ilan ettiği Deyr Belah'taki Filistinlileri göçe zorluyor

İsrail ordusu, daha önce "insani bölge" ilan ettiği Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ın doğusuna saldırı başlatacağını duyurarak, buradaki Filistinlerden göç etmelerini istedi.

Mohamed Majed, Halime Afra Aksoy  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
İsrail, Gazze Şeridi'nde "insani bölge" ilan ettiği Deyr Belah'taki Filistinlileri göçe zorluyor

Gazze

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, yerinden edilen Filistinlilere karşı zorunlu göçü silah olarak kullanmaya devam ediyor. İsrail ordusu, önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği yerlerin daha sonra da boşaltılmasını istiyor, hatta buralara da saldırılar düzenliyor.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bu bağlamda sosyal medya hesabından yeni harita paylaştı.

Adraee, daha önce "insani bölge" şeklinde duyurduğu haritada 128. blok olarak belirtilen Deyr Belah kentinin doğusundaki bölgenin boşaltılmasını ve bölge sakinlerinden batıya gitmelerini istedi.

Bölgeye saldırı düzenleneceğini belirten Adraee, daha önce "insani alan" ilan ettiği bölgenin "tehlikeli çatışma alanı" olarak değerlendirildiğini öne sürdü.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in boşaltılmasını istediği haritada yer alan bölgede, Aksa Şehitleri Hastanesinin yer almadığını belirtti.

İsrail, Gazze'de zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanıyor

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze'de yaşayan Filistinlileri sürekli olarak göçe zorluyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı.

Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle zor günler geçiriyor.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize ve Artvin için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
CHP İzmir Milletvekili Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
Fatih Camisi'nden Edirnekapı'ya Filistin'e destek yürüyüşü
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni ilk kez ağırlayan Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne özel ışıklandırma
Kemer'de yıldırımın neden olduğu orman yangınları kontrol altına alındı

Benzer haberler

İsrail, Gazze Şeridi'nde "insani bölge" ilan ettiği Deyr Belah'taki Filistinlileri göçe zorluyor

İsrail, Gazze Şeridi'nde "insani bölge" ilan ettiği Deyr Belah'taki Filistinlileri göçe zorluyor

Fatih Camisi'nden Edirnekapı'ya Filistin'e destek yürüyüşü

İsrail güçlerinin askeri aracın önüne bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli hastanede hayatını kaybetti

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi Filistin'e destek için İsrail Büyükelçiliğine yürüdü

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi Filistin'e destek için İsrail Büyükelçiliğine yürüdü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 400 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 400 Filistinli hayatını kaybetti
Malezya Başbakanı Enver'den Batılı ülkelere "Filistin'le ilgili söylemlerini düzeltmeleri" çağrısı

Malezya Başbakanı Enver'den Batılı ülkelere "Filistin'le ilgili söylemlerini düzeltmeleri" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet