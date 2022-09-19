İsrail Dışişleri Bakanlığı Komitesi, Irit Lillian’ın Ankara Büyükelçisi olarak atanmasına karar verdi
İsrail Dışişleri Bakanlığı Atama Komitesi, Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian’ın büyükelçi olarak atanmasına karar verdi.
Kudüs
İsrail Dışişleri Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerdeki diplomat atamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, “Halen Ankara'da görev yapan Irit Lillian, İsrail'in Türkiye büyükelçiliği görevine atandı.” ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.