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Dünya

İsrail, BM Özel Koordinatörünü Dışişleri Bakanlığına çağırdı

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, işgal altındaki Batı Şeria'da yakın mesafeden vurulan Filistinlinin öldürülmesine ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulunmuştu.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Safiye Karabacak   | 06.12.2022
İsrail, BM Özel Koordinatörünü Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Kudüs

İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland'ı, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinlinin öldürülmesine ilişkin paylaşımdan dolayı, Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre, Nablus'un güneyindeki El-Huvvara beldesinde bir Filistinlinin vurulmasına ilişkin "İsrail yönetimini kızdıran sosyal medya paylaşımı" nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağırılan Özel Koordinatör'den paylaşımı nedeniyle "açıklama" talep edildi.

Dışişleri Bakanlığı da Norveçli diplomat Wennesland'ın bakanlığa geldiğini doğruladı.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki El-Huvvara beldesi yakınlarında İsrail askerleriyle münakaşa sırasında Filistinli Ammar Hamdi Muflih'in öldürülmesinden "dehşete" düştüğünü ifade etmişti.

Muflih'in acılı ailesine başsağlığı dileyen Wennesland, "Bu tür olaylar tamamen ve derhal soruşturulmalı ve sorumlular hesap vermelidir." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail askeri sıfır mesafeden Filistinliyi vurmuştu

Filistin Sağlık Bakanlığı, 2 Aralık'ta İsrail askerlerinin, El-Huvvara beldesinde bir Filistinliye yakın mesafeden ateş açtığını ve ambulansın ulaşmasını da engellemesi sonucu yaralının hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Sosyal medyada bir İsrail askerinin kendisinden kaçmaya çalışan bir Filistinli ile itişip kakıştığı, ardından da Filistinli gence sıfır mesafeden iki el ateş ettiği görüntülerin yayılması üzerine uluslararası ve yerel düzeyde çok sayıda tepki açıklaması yapılmıştı.

-Batı Şeria'da "en kanlı" yıl

İsrail ordusu, yıl boyunca işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı beldelerine baskın ve gözaltı operasyonlarını artırdı.

İsrail askerleri, baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermi ile müdahale ediyor. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Nablus gibi bölgelerde Filistinli gruplar ve İsrail askerleri arasında çatışmalar çıkıyor.

Birleşmiş Milletlerin açıkladığı rakamlara göre, BM'nin 2005'te bölgede kayıt tutmaya başlamasından sonra 2022 yılı Batı Şeria'da en kanlı yıl olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, 29 Kasım 2022’ye kadar, 153’ü Batı Şeria’da, 52’si Gazze’de olmak üzere 205 Filistinli öldürüldü. Bu ölümlerin 47’sini çocuklar oluşturdu.

BM, bu ölümlerin, “çoğu vakada, İsrail güvenlik güçlerinin orantısız ve ölümcül güç kullanımı gibi görünen nedenlerle meydana geldiğine” dikkati çekti.

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