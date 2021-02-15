Euro
8.46
Dolar
6.97
BIST 100
1,556.83
Altın
1,818.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fatih Camii mevlit merasimi Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşından uzman çavuş Hüseyin Sarı için Kahramanmaraş’ta cenaze töreni düzenleniyor. Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşından polis memuru Sedat Yabalak için Mersin’de cenaze töreni düzenleniyor. Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşından uzman çavuş Mevlüt Kahveci için Eskişehir’de cenaze töreni düzenleniyor
logo
Dünya

İsrail ordusu 'sürpriz' hava tatbikatı başlattı

İsrail Hava Kuvvetleri, savaş hazırlıkları durumunu iyileştirmek için ülkenin kuzey sınırında "sürpriz" hava tatbikatına başladı.

Mustafa Deveci   | 15.02.2021
İsrail ordusu 'sürpriz' hava tatbikatı başlattı

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 17 Şubat Çarşamba günü sona erecek tatbikat nedeniyle ülkedeki hava hareketliliğinin artacağı ve bölgede patlama seslerinin duyulabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Tatbikat, kuzey cephesindeki savaş senaryolarının simülasyonunu içeriyor ve hava üstünlüğünü sürdürmek, ülkenin hava sahasını korumak, saldırı ve istihbarat toplama dahil olmak üzere (hava kuvvetlerinin) çekirdek görevlerindeki tüm bileşenler test edilecek." ifadelerine yer verildi.

"Galilee Rose" adı verilen tatbikatın duyurusunun İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresinde bazı hedeflere bir dizi saldırı düzenlediği iddiasından saatler sonra gelmesi dikkati çekti.

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, sabahın erken saatlerinde Şam'a füze saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 65 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca: Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak
Gönüllü rehber öğretmenler, Kovid-19 hastaları ile temaslılara psikolojik destek veriyor
Avustralya ve Yeni Zelanda ilk Kovid-19 aşılarını teslim aldı
Çin'in Kovid-19'un kökenine ilişkin 'ham verileri gizlediği' iddiası bilim adamlarını ikiye böldü

Benzer haberler

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları sürüyor

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları sürüyor

İsrail ordusu 'sürpriz' hava tatbikatı başlattı

Münbiç'ten saldıran terör örgütü YPG/PKK sivillere huzur vermiyor

BAE, İsrail'e ilk kez büyükelçi atadı

BAE, İsrail'e ilk kez büyükelçi atadı
Filistin, UCM'den İsrail'in işlediği suçlar için soruşturma başlatmasını istedi

Filistin, UCM'den İsrail'in işlediği suçlar için soruşturma başlatmasını istedi
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 34. haftasına girdi

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 34. haftasına girdi