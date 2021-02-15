Euro
8.46
Dolar
6.97
BIST 100
1,556.83
Altın
1,818.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fatih Camii mevlit merasimi Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşından uzman çavuş Hüseyin Sarı için Kahramanmaraş’ta cenaze töreni düzenleniyor. Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşından polis memuru Sedat Yabalak için Mersin’de cenaze töreni düzenleniyor. Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşından uzman çavuş Mevlüt Kahveci için Eskişehir’de cenaze töreni düzenleniyor
logo
Dünya

İran'da 4 milyon öğrenci internet, tablet ve akıllı telefonu olmadığı için uzaktan eğitimden yararlanamıyor

İran Eğitim Psikolojisi Derneği Başkanı Fariborz Dortaj, ülkesinde yaklaşık 4 milyon ilköğretim ve lise öğrencisinin uzaktan eğitim sisteminden yararlanamadığını söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 15.02.2021
İran'da 4 milyon öğrenci internet, tablet ve akıllı telefonu olmadığı için uzaktan eğitimden yararlanamıyor

İstanbul

Fars Haber Ajansı'na konuşan Dortaj, ilköğretim ve lise öğrencilerinin uzaktan eğitim sistemine erişimiyle ilgili bilgi verdi.

Dortaj, "İran'da 4 milyon ilköğretim ve lise öğrencisi internet, tablet veya akıllı telefonu olmadığı için Şad (uzaktan eğitim) sistemine üye değil." dedi.

Fariborz Dortaj, eğitimdeki açığın kapatılması için yazın yüz yüze eğitimin yapılması ve ek dersler konulması gerektiğini belirtti.

İran'da 15 milyon civarında ilköğretim ve lise öğrencisi bulunuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 65 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca: Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak
Gönüllü rehber öğretmenler, Kovid-19 hastaları ile temaslılara psikolojik destek veriyor
Avustralya ve Yeni Zelanda ilk Kovid-19 aşılarını teslim aldı
Çin'in Kovid-19'un kökenine ilişkin 'ham verileri gizlediği' iddiası bilim adamlarını ikiye böldü

Benzer haberler

Gönüllü rehber öğretmenler, Kovid-19 hastaları ile temaslılara psikolojik destek veriyor

Gönüllü rehber öğretmenler, Kovid-19 hastaları ile temaslılara psikolojik destek veriyor

İran'da 4 milyon öğrenci internet, tablet ve akıllı telefonu olmadığı için uzaktan eğitimden yararlanamıyor

Uzaktan eğitim sürecinde din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitapları seslendirilecek

İran ve Rusya Hint Okyanusu'nda ortak askeri tatbikat düzenleyecek

İran ve Rusya Hint Okyanusu'nda ortak askeri tatbikat düzenleyecek
İran Sağlık Bakanı mutasyonlu virüsün neredeyse tüm ülkeye yayıldığını açıkladı

İran Sağlık Bakanı mutasyonlu virüsün neredeyse tüm ülkeye yayıldığını açıkladı
İran'da bazı ilçeler yeniden kırmızı kategoriye yükseldi, Kovid-19 salgınında 4. dalga endişesi arttı

İran'da bazı ilçeler yeniden kırmızı kategoriye yükseldi, Kovid-19 salgınında 4. dalga endişesi arttı