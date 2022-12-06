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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY Lideri Anastasiadis ile bir araya gelecek

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile GKRY Lideri Anastasiadis'in, BM'nin geleneksel olarak Yeşil Hat üzerindeki ara bölgede düzenlediği yıl sonu resepsiyonunda bir araya geleceği bildirildi.

Mehmet Kemal Firik   | 06.12.2022
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY Lideri Anastasiadis ile bir araya gelecek

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis'in, Birleşmiş Milletlerin (BM) geleneksel olarak Yeşil Hat üzerindeki ara bölgede düzenlediği yıl sonu resepsiyonunda bir araya geleceği bildirildi.

BM kaynaklarından alınan bilgiye göre, BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) tarafından Ledra Palace'deki ara bölgede yıl sonunda düzenlenecek resepsiyona KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile GKRY Lideri Anastasiadis katılacak.

Resepsiyonda Tatar ile Anastasiadis, sosyal içerikli bir görüşme gerçekleştirecek.

Ayrıca resepsiyonda müzakereciler, diplomatlar, BM görevlileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer alacak.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, göreve geldiği 2020 yılından bu yana 4 kez Rum Lider Nikos Anastasiadis ile yüz yüze görüştü.

Bu görüşmelerden 2'si Kıbrıs'taki ara bölgede, diğerleri de ABD'nin New York kenti ile 5+BM görüşmeleri çerçevesinde İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşti.

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