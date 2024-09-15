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Dünya

İsrail basınına göre Netanyahu, Lübnan cephesindeki askeri saldırıları genişletme kararı aldı

İsrail basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kuzeyde Lübnan cephesindeki askeri saldırıları genişletme kararı aldığını iddia etti.

Khaled Yousef, Ömer Erdem  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
İsrail basınına göre Netanyahu, Lübnan cephesindeki askeri saldırıları genişletme kararı aldı

Kudüs

Kanal 13’ün internet sitesindeki haberine göre Netanyahu, 12 Eylül’de, kuzey cephesindeki gerilimi görüşmek üzere düzenlenen stratejik bir toplantıya katıldı.

Netanyahu, burada, İsrail'in "kuzey cephesinde geniş kapsamlı ve güçlü bir operasyon yapma niyetinde olduğunu" ifade etti.

Kanal, kimliğini açıklamadığı Netanyahu’ya yakın üst düzey bir yetkiliden alıntı yaparak, kuzey cephesindeki bu saldırılar için henüz kesin bir tarih belirlenmediğini, ancak yakın bir gelecekte bu adımın atılmasının planlandığını aktardı.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bu hafta kuzey cephesindeki gerilimi ele alması bekleniyor.

Kanal, kimlikleri açıklanmayan bazı İsrailli güvenlik yetkililerinin, kuzey cephesindeki saldırıları genişletmenin aynı zamanda Gazze'deki askeri varlığın azaltılmasını gerektireceğini vurguladığını da bildirdi.

Söz konusu yetkililer, İsrail'in kuzeyindeki mevcut durumu değiştirme girişimlerinin "geniş çaplı bir savaşa yol açabileceği" konusunda Netanyahu'ya uyarıda bulundu.

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