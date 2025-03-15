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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail askerlerinin, kostümle Gazze'ye yaylım ateşi açtığı görüntü tepki çekti

İsrail askerlerinin Yahudilik inancına göre kostüm giyilerek kutlanan Purim Bayramı'nda Gazze Şeridi'nde rastgele yaylım ateşi açtığı görüntüler tepkiyle karşılandı.

Burak Dağ  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
İsrail askerlerinin, kostümle Gazze'ye yaylım ateşi açtığı görüntü tepki çekti

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan görüntülere, askerlerin harabeye dönmüş Gazze'de Purim'i kutlamak bahanesiyle rastgele yaylım ateşi açması yansıdı.

Tepkiyle karşılanan görüntülerde, kafasına palyaço şapkası geçirmiş İsrailli bir tabur komutanının Yahudi kutsal metinlerini okuduğu görülürken, bir grup İsrail askerinin de bölgede bulunabilecek Filistinli sivilleri hiçe sayarak yaylım ateşi başlatması dikkat çekti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise söz konusu askerlerin Gazze’den uzaklaştırıldığı ve haklarında disiplin soruşturması başlatılacağı öne sürüldü.

İbrani takvimine göre, Purim Bayramı bu yıl 14-15 Mart'ta kutlandı.​​​​​​​

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