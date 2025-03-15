İsrail askerlerinin, kostümle Gazze'ye yaylım ateşi açtığı görüntü tepki çekti
İsrail askerlerinin Yahudilik inancına göre kostüm giyilerek kutlanan Purim Bayramı'nda Gazze Şeridi'nde rastgele yaylım ateşi açtığı görüntüler tepkiyle karşılandı.
Kudüs
İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan görüntülere, askerlerin harabeye dönmüş Gazze'de Purim'i kutlamak bahanesiyle rastgele yaylım ateşi açması yansıdı.
Tepkiyle karşılanan görüntülerde, kafasına palyaço şapkası geçirmiş İsrailli bir tabur komutanının Yahudi kutsal metinlerini okuduğu görülürken, bir grup İsrail askerinin de bölgede bulunabilecek Filistinli sivilleri hiçe sayarak yaylım ateşi başlatması dikkat çekti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise söz konusu askerlerin Gazze’den uzaklaştırıldığı ve haklarında disiplin soruşturması başlatılacağı öne sürüldü.
İbrani takvimine göre, Purim Bayramı bu yıl 14-15 Mart'ta kutlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.