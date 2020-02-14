Euro
6.57
Dolar
6.05
BIST 100
121,312.10
Altın
1,581.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çorum’da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki sözde barış planı protestolarına müdahale

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da ABD'nin sözde barış planını protesto amacıyla düzenlenen gösterilere müdahale etti.

Esat Fırat   | 14.02.2020
İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki sözde barış planı protestolarına müdahale

Kudüs

Filistinliler, cuma namazı sonrası Ramallah'ın Nebi Salih, Abbud, Bel’in, Budrus beldeleri ile Beit-İl askeri kontrol noktası yakınlarında, ayrıca El-Halil kentine bağlı Al-Arrub Mülteci Kampı ve Kalkiliya kenti gibi Batı Şeria'nın birçok bölgesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını protesto etti. 

İsrail askerleri, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik mermi ve ses bombası kullandı. Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında çok sayıda Filistinli gazdan etkilendi.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs'ün "İsrail'in bölünmez başkenti" olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin

Benzer haberler

BM özel raportöründen 'yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren firmaların' açıklanmasına övgü

BM özel raportöründen 'yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren firmaların' açıklanmasına övgü

İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki sözde barış planı protestolarına müdahale

NYT: Kasım Süleymani BAE ve Suudi Arabistan ile gerginliği azaltmak için görüşmeler yapıyordu

İsrail'de üçüncü seçim de koalisyon düğümünü çözecek gibi gözükmüyor

İsrail'de üçüncü seçim de koalisyon düğümünü çözecek gibi gözükmüyor
Pentagon'dan Meksika sınırına duvar için 3,8 milyar dolar fon

Pentagon'dan Meksika sınırına duvar için 3,8 milyar dolar fon

ABD'de Amazon'un talebi üzerine Pentagon'un 'bulut' projesi durduruldu

ABD'de Amazon'un talebi üzerine Pentagon'un 'bulut' projesi durduruldu