İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli çocuk şehit oldu
İsrail güçlerinin bugün işgal altındaki Batı Şeria’da gerçek mermiyle yaraladığı 13 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.
Kudüs
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah yakınlarındaki El-Mugayyer köyünde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu karnından yaralanan Ali Ebu Aliyye'nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.
Öte yandan İsrail ordusu, El-Mugayyer köyündeki gösteriye müdahalesinde gerçek mermi kullanılmadığını iddia etti.
Filistinliler cuma namazı sonrası El-Mugayyer köyünde bölgede yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa planını protesto etmek için gösteri düzenlemişti.
Filistinli kaynaklar, İsrail güçlerinin gösteriye müdahale ederek Aliyye’yi gerçek mermiyle 4 Filistinliyi ise plastik mermiyle yaralandığını aktarmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.