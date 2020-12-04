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Dünya

İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli çocuk şehit oldu

İsrail güçlerinin bugün işgal altındaki Batı Şeria’da gerçek mermiyle yaraladığı 13 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Mustafa Deveci   | 04.12.2020
İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli çocuk şehit oldu

Kudüs

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah yakınlarındaki El-Mugayyer köyünde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu karnından yaralanan Ali Ebu Aliyye'nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. 

Öte yandan İsrail ordusu, El-Mugayyer köyündeki gösteriye müdahalesinde gerçek mermi kullanılmadığını iddia etti.

Filistinliler cuma namazı sonrası El-Mugayyer köyünde bölgede yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa planını protesto etmek için gösteri düzenlemişti.

Filistinli kaynaklar, İsrail güçlerinin gösteriye müdahale ederek Aliyye’yi gerçek mermiyle 4 Filistinliyi ise plastik mermiyle yaralandığını aktarmıştı.

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