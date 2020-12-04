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Dünya

İsrail gazetesi: Fahrizade'nin Mossad tarafından takip edilmesi 2008 öncesine dayanıyor

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin İsrail istihbarat servisi Mossad tarafından 2008 öncesinden bu yana takip edildiğini yazdı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout,Muhammed Semiz   | 04.12.2020
İsrail gazetesi: Fahrizade'nin Mossad tarafından takip edilmesi 2008 öncesine dayanıyor

Kudüs

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, dönemin ABD Başkanı George W. Bush'la Nisan 2008'de İran'ın nükleer programının kilit ismi Muhsin Fahrizade hakkında görüşme yaptı.

Batı Kudüs'teki İsrail Başbakanlık ofisinde gerçekleştiği belirtilen görüşmede Olmert'in Bush'un kulağına yanaşarak, "Sayın Başkan size bir şey söyleyeceğim ve sizden bu konuyu hiç kimseyle, hatta CIA Başkanıyla bile konuşmamanızı isteyeceğim." dediği ifade edildi.

Habere göre, bu sözlerin ardından küçük bir ses kayıt cihazı çıkararak Farsça konuşan bir kişinin ses kaydını Bush'a dinleten Olmert, konuşan kişinin İran'ın gizli askeri nükleer programı Amad projesinin başındaki Muhsin Fahrizade olduğunu söyledi.

Haberde, ses kaydında Fahrizade'nin "hayatının projesi" dediği İran'ın geliştireceği nükleer silah hakkında konuştuğu ve kendisinden beş nükleer bomba yapmasını istedikleri ancak yeterli bütçe ayrılmadığı için şikayet ettiği aktarıldı.

Olmert'in Bush'tan söz konusu görüşmede İsrail ve ABD arasında tam istihbarat paylaşımı ve ortak operasyonlar yapılması talebinde bulunduğu belirtildi.

Haberde ayrıca, Olmert'in Bush'a söz konusu ses kaydını dinlettiği görüşmenin belirleyici bir rolü olduğu ve bu görüşmeden sonra İran nükleer dosyası konusunda İsrail-ABD iş birliğinin eşi görülmemiş bir seviyeye ulaştığı kaydedildi.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

Ruhani suikasta cevap verileceğini söylemişti

Fahrizade suikastının ardından İran'dan İsrail'i hedef alan açıklamalar gelmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in tuzağı olduğunu ve suikasta yanıtın uygun bir zamanda verileceğini söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise iddialarla ilgili yorum yapmayı reddetmiş ve "Gergin günler bizi bekliyor." demekle yetinmişti.

Netanyahu, Nisan 2018'de yaptığı bir açıklamada ise İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye işaret ederek, "Bu ismi unutmayın." demişti.

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