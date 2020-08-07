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Dünya

İsrail askerlerinden Batı Şeria’daki gösterilere müdahale

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde düzenlenen yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden göstericilere müdahale etti.

Esat Fırat   | 07.08.2020
İsrail askerlerinden Batı Şeria’daki gösterilere müdahale

Kudüs

Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi yerleşim birimlerine karşı direniş komiteleri tarafından yapılan çağrı üzerine Batı Şeria’nın Nablus, Ramallah ve El-Halil kentlerinde gösteri düzenlendi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin, Nablus’un Kefr Kaddum ile Ramallah’ın Turmusiya beldeleri ve El-Halil’in Bab Ez-Zaviye mahallesinde Tel Aviv yönetiminin ihlallerini protesto eden Filistinlilere müdahale ettiği, Filistinlilerin ise askerlere taş atarak karşılık verdiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Turmusiya beldesinde düzenlenen gösteriye müdahalesinde bir ilk yardım görevlisinin yüzüne isabet eden gaz kapsülüyle yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Öte yandan Filistinli Gazeteciler Sendikası da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Turmusiya’daki müdahalede bir gazetecinin de plastik mermiyle yaralandığını bildirdi.

Nablus'un Kefr Kaddum beldesi başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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