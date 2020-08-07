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Dünya

ABD'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 162 bin 836'ya yükseldi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1176 artarak 162 bin 836'ya yükseldi.

Dildar Baykan   | 07.08.2020
ABD'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 162 bin 836'ya yükseldi

Washington DC

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1176 artarak 162 bin 836'ya yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 58 bin 444 artarak 5 milyon 33 bin 723'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1176 artarak 162 bin 836'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 577 bini, test yapılanların sayısı 63 milyon 143 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 917 bin 562 vakayla Brezilya, 2 milyon 40 bin 261 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 541 bin 494 vakayla California, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 510 bin 389 vakayla Florida ve 489 bin 731 vakayla Teksas takip ediyor.

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