Euro
8.52
Dolar
7.23
BIST 100
1,060.44
Altın
2,039.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de işsizlik temmuzda yüzde 10,2'ye düştü

ABD'de tarım dışı istihdam, temmuzda 1,76 milyon kişi artarken işsizlik oranı yüzde 10,2'ye düştü.

Dilara Zengin   | 07.08.2020
ABD'de işsizlik temmuzda yüzde 10,2'ye düştü

Washington DC

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, temmuzda 1,76 milyon kişi arttı. Tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi, temmuzda 1,6 milyon kişi artması yönündeydi.

Tarım dışı istihdamdaki artışta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlanan ekonomik faaliyetlerin mayıs ayı itibariyle normalleşmeye başlaması etkili oldu.

İstihdam artışının mayısta en çok görüldüğü sektörler, dinlenme ve konaklama, kamu, perakende ticaret, iş hizmetleri, diğer hizmetler ile sağlık hizmetleri olarak sıralandı.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin mayıs ve haziran ayı verilerinde de revizyona gidildi. Buna göre, mayısta tarım dışı istihdamdaki artış 2,69 milyondan 2,72 milyona, haziran ayı verisindeki artış ise 4,8 milyondan 4,79 milyona revize edildi.

Analistler, temmuzda istihdam artışındaki yavaşlamada Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın etkili olduğunu belirtti.

İşsizlik oranı beklentilerin altında seyretti

ABD'de işsizlik oranı ise temmuzda 0,9 puan azalarak yüzde 10,2'ye geriledi.

Beklentinin biraz altında gerçekleşen işsizlik oranının, temmuzda yüzde 10,5 olacağı tahmin ediliyordu. İşsizlik oranı, haziranda ise yüzde 11,1 olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde ülkedeki işsiz sayısı da 1,4 milyon kişi azalarak 16,3 milyona düştü. İş gücüne katılım oranı, haziranda 0,1 puan azalarak yüzde 61,4 oldu.

Haftalık ortalama çalışma saati haziranda 34,5'e gerilerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise temmuzda 29,39 dolara yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hong Kong tüm sakinlerine Kovid-19 testi yapacak
Gebze Teknik Üniversitesi Kovid-19 için 'Favipiravir' ilacı çalışmalarında sona yaklaştı
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 18 bini aştı
İstanbul Valisi Yerlikaya, askere gidecek gençlere ve yakınlarına seslendi: Kurallardan taviz vermeyin
Sağlık Bakanı Koca'dan 'yakın mesafe' uyarısı

Benzer haberler

ABD'den Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam ve Hong Konglu yetkililere yaptırım

ABD'den Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam ve Hong Konglu yetkililere yaptırım

ABD'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 162 bin 836'ya yükseldi

ABD'de işsizlik temmuzda yüzde 10,2'ye düştü

İran yaptırımların gelecek aylarda sona ereceğine inanıyor

İran yaptırımların gelecek aylarda sona ereceğine inanıyor
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft'tan Rusya ve Çin'e 'İran' uyarısı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft'tan Rusya ve Çin'e 'İran' uyarısı
İsrail’de muhalefetin hayal kırıklığı ve hükümet karşıtı protestolar

İsrail’de muhalefetin hayal kırıklığı ve hükümet karşıtı protestolar