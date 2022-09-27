Dolar
18.49
Euro
17.74
Altın
1,630.39
ETH/USDT
1,323.30
BTC/USDT
19,130.00
BIST 100
3,265.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail, Ukrayna'daki referandum sonuçlarını tanımayacak

İsrail, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlı olduğunu belirterek, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde yapılan referandumları tanımayacağını duyurdu.

Enes Canlı   | 27.09.2022
İsrail, Ukrayna'daki referandum sonuçlarını tanımayacak

Kudüs

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için yapılan referandumların tanınmayacağı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlı olduğu kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, referandumların sonuçlarını destekleyeceklerini açıklamıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise referandum kararlarına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Referandum sonucunda Rusya'nın söz konusu bölgeleri ilhak etmesi beklenirken Rus yetkililer, referandumun ardından Rus toprağı olarak kabul edilecek bölgelerin savunması için stratejik nükleer silahlar da kullanabileceklerini söylüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında bir asker şehit oldu
TBMM Başkanı Şentop, Somali Federal Meclisi Başkanı Nur ile telefonda görüştü
Yusufeli'nin taşınma süreci planlandığı gibi devam ediyor
EGM'den Mersin'deki terör saldırısına ilişkin provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

İsrail, Ukrayna'daki referandum sonuçlarını tanımayacak

İsrail, Ukrayna'daki referandum sonuçlarını tanımayacak

Gazprom: Rusya Ukraynalı Naftogaz’a yaptırım uygulayabilir

Yunanistan: Ukrayna ile diğer ülkelerden gelen mültecilere yaklaşım farkı AB'nin kararı

Hollanda, Ukrayna'ya daha fazla silah vererek desteğini artıracak

Hollanda, Ukrayna'ya daha fazla silah vererek desteğini artıracak
'Özel harekat'tan üçüncü dünya savaşına

'Özel harekat'tan üçüncü dünya savaşına
Fanatik Yahudiler bu sabah da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Fanatik Yahudiler bu sabah da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet