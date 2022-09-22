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Antalya'nın Kaş ilçesinde kumul ağaçlandırma sahasında tekrar başlayan yangına müdahale ediliyor.
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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria’da 1 kişiyi öldürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da "araçla saldırı düzenleyen" bir kişinin öldürdüğünü duyurdu.

Mücahit Aydemir   | 22.09.2022
İsrail güçleri Batı Şeria’da 1 kişiyi öldürdü Fotoğraf: Issam Rimaw/AA

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın Nablus kenti yakınlarındaki Huvara beldesinde, "araçla birini ezmek için saldıran" bir kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, olayın ayrıntılarına ve saldırganın kimliğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Bu arada İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) da saldırıda bir askerin hafif yaralandığını aktardı.

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