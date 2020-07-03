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Dünya

İsrail askerleri Kudüs'te 7 Filistinliyi yaraladı

Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında yaşanan olaylarda biri gerçek mermiyle olmak üzere 7 Filistinli yaralandı.

Esat Fırat   | 03.07.2020
İsrail askerleri Kudüs'te 7 Filistinliyi yaraladı

Kudüs

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Ebu Diys Mahallesi'ne düzenlediği baskın sırasında 7 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Ayrım Duvarı'nın arkasında kalan Ebu Diys Mahallesi'ne baskın düzenlediği belirtildi.

Baskına tepki gösteren Filistinli gençlere İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarının yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale ettiği, gençlerin ise askerlere taş atarak karşılık verdiği kaydedildi.

Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında yaşanan olaylarda 7 gencin yaralandığı, çok sayıda Filistinlinin ise atılan gazdan etkilendiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 6 Filistinlinin tedavisinin olay yerinde yapıldığı, gerçek mermiyle yaralanan bir Filistinlinin ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

İsrail askerleri, genellikle Doğu Kudüs’ün banliyöleri sayılan ve Ayrım Duvarı'nın arkasında kalan Ebu Diys ve Ayzeriyye mahallelerine gözaltı ve çeşitli nedenlerle operasyonlar düzenliyor. Bu operasyonlar sırasında Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşanıyor.

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