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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, esir takası konusunda "pek çok zorluk olduğunu" belirtti

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Halime Afra Aksoy  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Netanyahu, esir takası konusunda "pek çok zorluk olduğunu" belirtti

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinli gruplarla yakında yapılacak esir takası kapsamında İsrailli esirlerin Gazze'den çıkarılacağını umduğunu ancak bu konuda pek çok zorluk olduğunu belirtti.

Netanyahu, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile Batı Kudüs’te yaptığı görüşmenin ardından konuştu.

Cuma sabahı Gazze'de yürürlüğe girmesi beklenen çatışmalara insani ara ve esir takası uzlaşısına işaret eden Netanyahu, İsrailli tüm esirleri Gazze'den çıkarmayı umduklarını ancak "bu yolda pek çok zorluk olduğunu" kaydetti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron da bugün olası insani ara hakkında konuşmanın önemli olduğunu, bunu esirlerin çıkarılması ve Gazze'ye yardımların girişi için bir fırsat olarak gördüğünü ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara sürecinin cuma günü yerel saatle 07.00'de başlayacağını duyurmuştu.

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