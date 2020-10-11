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Dünya

İsrail ABD'nin Katar'a F-35 satmasını istemiyor

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, ABD'nin Katar'a F-35 tipi savaş uçağı satmasını istemediklerini belirtti.

Gülşen Topçu   | 11.10.2020
İsrail ABD'nin Katar'a F-35 satmasını istemiyor

Kudüs

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, Katar'ın ABD'den F-35 savaş uçağı satın almak için resmi talepte bulunduğu yönündeki haberlerin ardından İsrail Ordu radyosuna açıklamalarda bulundu.

Tel Aviv yönetiminin, özellikle İran'ın dostu olan bir ülke (Katar) karşısındaki askeri üstünlüğünü muhafaza etmeyi istediğini kaydeden Eli Cohen, bu nedenle Katar'a F-35 satılmasına karşı olduklarını söyledi.

Bölgede askeri üstünlüğü muhafaza etmenin İsrail devletinin öncelikleri arasında ilk sırada yer aldığını söyleyen Cohen, "Orta Doğu bölgesi henüz İsviçre'ye dönüşmedi." dedi.

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile normalleşme anlaşmasına varmasına rağmen bu ülkenin ABD'den F-35 savaş uçağı talebine de karşı çıkmıştı.

İsrail, uzak mesafeden saldırı düzenleme yeteneklerine sahip olması ve düşük radar görünürlüğü sebebiyle "hayalet" olarak adlandırılan F-35 savaş uçağına sahip olan Orta Doğu'daki tek ülke konumunda.

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