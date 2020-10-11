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Dünya

Trump BAE Veliaht Prensi El Nahyan ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan ile Orta Doğu'daki son durumu değerlendirdi.

Hakan Çopur   | 11.10.2020
Trump BAE Veliaht Prensi El Nahyan ile telefonda görüştü

Washington

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Trump ile El Nahyan arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre El Nahyan, Donald Trump ile eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatması dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi, Trump ise El Nahyan'a iyi dilekleri için teşekkür etti.

Kovid-19 salgınına ilişkin son durumun da ele alındığı bildirilen açıklamada, "Trump, İbrahim Anlaşması'nın imzalanması sürecindeki liderliği dolayısıyla Veliaht Prensi tebrik etti ve bölgedeki diğer ülkelerin de aynı yolu izlemesini teşvik etmesi için Veliaht Prense çağrıda bulundu." ifadesine yer verildi.

ABD himayesinde İsrail ile normalleşme dalgası

ABD Başkanı Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin ve 11 Eylül'de İsrail ile Bahreyn'in "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

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