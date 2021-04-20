Euro
9.76
Dolar
8.10
BIST 100
1,377.23
Altın
1,772.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail, 150 kilometre menzilli Barak ER hava savunma füze sisteminin seri üretimine başladı

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayisi (IAI), 150 kilometre menzilli füze ve insansız hava araçlarına karşı yeni bir savunma sisteminin seri üretimine başladığını duyurdu.

Hamdi Yıldız   | 20.04.2021
İsrail, 150 kilometre menzilli Barak ER hava savunma füze sisteminin seri üretimine başladı

Kuveyt

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre, IAI, Barak ER adı verilen füze hava savunma sisteminin seri üretimine geçildiğini açıkladı.

Füzelerin, balistik füze tehditlerine karşı, savaş uçakları, insansız hava araçları, helikopterlerle başa çıkabildiği ve savaş gemilerine de yerleştirilme imkanının olduğu kaydedildi.

Söz konusu Barak ER füzelerinin uzun süredir İsrail hava kuvvetlerinin kullandığı 35 ile 70 kilometre menzilli hava savunma sistemine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bir aşının daha faz-1 aşamasına başlayacağının müjdesini verdi
İngiltere'de 'çift mutant' Kovid-19 varyantı 104 kişide görüldü
Bakan Koca en çok Kovid-19 vakası görülen 5 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı

Benzer haberler

İsrail, 150 kilometre menzilli Barak ER hava savunma füze sisteminin seri üretimine başladı

İsrail, 150 kilometre menzilli Barak ER hava savunma füze sisteminin seri üretimine başladı

İsrail polisi, Yafa kentinde gösteri düzenleyen Filistinlilere saldırdı

İsrail'den Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye 4 ay yurt dışına çıkış yasağı

İsrail polisi Doğu Kudüs’te teravih sonrası toplanmak isteyen Filistinlileri dağıttı

İsrail polisi Doğu Kudüs’te teravih sonrası toplanmak isteyen Filistinlileri dağıttı
İsrail, Filistin köyü Arakib'i 186'ncı kez yıktı

İsrail, Filistin köyü Arakib'i 186'ncı kez yıktı
İranlılara sorduk: İsrail konusunda ne düşünüyorsunuz?

İranlılara sorduk: İsrail konusunda ne düşünüyorsunuz?