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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İspanyollar Madrid'de Filistin'e destek için eylem yaptı

İspanya'nın başkenti Madrid'de kalabalık bir grup, Filistin'e destek eylemi düzenledi.

Şenhan Bolelli  | 15.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
İspanyollar Madrid'de Filistin'e destek için eylem yaptı Fotoğraf: Şenhan Bolelli/AA

Madrid

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Madrid'deki Sol Meydanı'na Filistin bayraklarıyla ve atkılarıyla gelen kalabalık bir grup, İsrail'in son 11 ayda Filistin'de 40 binden fazla kişiyi öldürmesini protesto etti.

Eylem kapsamında meydanda sirenler çalarken, yere yatan ve gözlerini kapatan İspanyollar, İsrail'in öldürdüğü Filistinlileri andı.

Uluslararası topluma, "Daha fazla sessiz kalıp, Filistinlilere yapılan soykırıma gözlerinizi kapatamazsınız, artık harekete geçin" mesajı veren İspanyollar, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Gösteriye katılan İspanyol vatandaşlarından AA muhabirine konuşan Gonzalo Avila Cruz, "Her gün Filistin'de olanlarla ilgili internette arama yapıp bilgi almaya çalışıyorum. Hiçbir insan kulu, Filistin'de olanlara karşı duyarsız kalamaz. Gördüklerim karşısında ben ilk günden beri acı çekiyorum. Tüm dünyanın gözleri önünde bir soykırıma izin verilmesi inanılmaz bir şey. 11 binden fazlası çocuk 45 bin kişi öldürüldü halen soykırım mı değil mi tartışması yapılıyor. Avrupa'nın parmağını bile kımıldatmaması bana itici geliyor." dedi.

Angelica Valiero da "Sonuçları çok ciddi olan ve tüm dünyayı etkileyen bir olay. Bir ülkenin bir halkı ortadan kaldırmaya çalışmasına izin verilmesi vahşetten başka bir şey değildir. Hepimiz böyle hissediyoruz. İspanya'da ya da diğer ülkelerde sol veya sağ fark etmiyor. Tüm hükümetlerin Filistin'i siyasi olarak kullanması da kabul edilemez. Netanyahu bir katil. Netanyahu halk tarafından taşlanmalı." ifadelerini kullandı.

"Filistin dost bir halk ve soykırıma uğraması bana çok büyük acı veriyor." diyen Maria Hernandez de "Uluslararası toplum, sadece kendi çıkarını düşünmemeli, Filistin davasına destek vermeli." şeklinde konuştu.

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