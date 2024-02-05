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Dünya

İspanya, UNRWA'ya 3,5 milyon avro finansman sağlayacağını açıkladı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerini sürdürebilmesi için kısa vadede 3,5 milyon avroluk finansman sağlayacaklarını açıkladı.

Şenhan Bolelli  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
İspanya, UNRWA'ya 3,5 milyon avro finansman sağlayacağını açıkladı

Madrid

Albares, Meclis Uluslararası Kalkınma İşbirliği Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, UNRWA'nın İspanya için "vazgeçilmez bir örgüt" olduğunu vurguladı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile geçen hafta görüştüğünü ve 3,5 milyon avroluk acil finansman sağlanacağına ilişkin bilgi verdiğini aktaran Albares, "Gazze'de oldukça umutsuz bir durum var ve fon eksikliğinden dolayı UNRWA'nın buradaki aktivitelerinin birkaç hafta içinde durdurulması riski bulunuyor." dedi.

Albares, İspanya meclisindeki diğer siyasi partilere "UNRWA'yı desteklemeleri" çağrısında da bulunarak, 6 milyon kadar Filistinli mülteciye yardım eden UNRWA'nın desteklenmesinin halihazırda hiç olmadığı kadar büyük önem arz ettiğini vurguladı.

İspanya Dışişleri Bakanı, "İsrail'in, bir düzine kadar UNRWA çalışanıyla ilgili ortaya attığı iddiaların acil bir şekilde araştırılmasının takipçisi olduklarını" da ifade etti.

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