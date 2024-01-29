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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İspanya, UNRWA'ya finansman desteğini değiştirmeyeceğini duyurdu

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağlanan finansal desteklerinin değişmeyeceğini açıkladı.

Şenhan Bolelli  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
İspanya, UNRWA'ya finansman desteğini değiştirmeyeceğini duyurdu

Madrid

Albares, İspanya Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, "BM'nin bu Ajans'ında (UNRWA) 3 bine yakın çalışan var ve soruşturmaya dahil olanların sayısı 10 kadar. Bu soruşturmayı çok yakından takip edeceğiz ancak İspanya'nın UNRWA ile ilişkisini değiştirmeyeceğiz." dedi.

Albares ayrıca, İspanya hükümetinin İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulmasına yönelik ateşkes çağrısına ve Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması yönündeki tutumuna tüm milletvekillerinin destek vermesini istedi.

İspanyol Bakan, Filistin devletinin tanınması temeline dayalı iki devletli çözüm ve uluslararası barış konferansı düzenlenmesine ilişkin taleplerini de yineledi.

Öte yandan, UNRWA İspanya Heyeti Başkanı Raquel Marti de İspanya devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, "Uluslararası Adalet Divanının soykırımı önlemek için yardımın ulaşmasını talep ettiği bir silahlı çatışmada UNRWA'ya yapılan yardımın kesilmesi kesinlikle sorumsuzluktur ve Filistin halkını açlıktan ölmeye mahkum eden feci bir tutumdur." şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin, UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, Avusturya, Fransa, Japonya ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Norveç ve İrlanda, UNRWA’ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.

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