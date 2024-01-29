Dolar
30.35
Euro
32.81
Altın
2,032.93
ETH/USDT
2,245.80
BTC/USDT
41,988.00
BIST 100
8,469.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sultangazi'de kadınlarla buluşma programında konuşuyor.
logo
Dünya

Hamburg'da çiftçilerin protestoları yeniden başladı

Almanya'nın Hamburg kentinde federal hükümetin tarım politikalarını protesto etmek için yaklaşık 1500 traktör ve tarım aracı yollara çıktı.

Mesut Zeyrek  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
Hamburg'da çiftçilerin protestoları yeniden başladı

Köln

Polis tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde başlayan çiftçilerin protestosu nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapanırken, birçok yerde de trafikte yoğunluk ve aksamalar yaşandı.

"Vergi ve bürokrasi çılgınlığına karşı" sloganıyla yollara çıkan çiftçilerin protestosunun tüm gün sürmesi bekleniyor.

Çiftçiler yeni yılla birlikte bir hafta boyunca ülkenin çeşitli şehirlerinde traktör konvoyları ve mitinglerle Alman hükümetini protesto etmişler, 15 Ocak'ta Berlin'de büyük bir protesto düzenlemişlerdi.

Protestoların nedeni

Alman hükümeti, yılda yaklaşık 1 milyar avro tasarruf sağlamaya yönelik bütçe kesintilerinin bir parçası olarak çiftçiler için vergi muafiyetlerini kaldırmayı ve tarımsal dizel sübvansiyonunu sonlandırmayı planlıyor.

Çiftçilerin Aralık 2023'te düzenlediği protestoların ardından bu kesintiler hafifletilmiş olsa da Alman Çiftçiler Birliği, bunun Alman tarımını rekabetçi tutmak için yeterli olmadığını ifade ediyor.

Hükümet, aralık ayındaki protestoların ardından çiftçiler için tarımsal mazot üzerindeki vergi indirimine aniden son vermek yerine, bunu bu yıl için yüzde 40, 2025 için yüzde 30 oranında azaltmayı, 2026'dan itibaren de tamamen kaldırmayı planladığını açıkladı.

Bütçede kesintilerin yükünün haksız yere kendilerine yüklendiğini savunan çiftçiler, vergi indirimlerinin sona ermesinin çiftlikleri iflas ettireceğini belirtiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın adı "Çukurova Uluslararası Havalimanı" olarak değişti
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
Dışişleri Bakanı Fidan: Uluslararası kamuoyunu, 2 milyon insanın yok edilmesini önleyici tedbirler almaya davet ediyorum
Adana'da 1589 deprem konutu şubat sonuna kadar teslim edilecek
Adana'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Benzer haberler

Hamburg'da çiftçilerin protestoları yeniden başladı

Hamburg'da çiftçilerin protestoları yeniden başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet