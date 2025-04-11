Dolar
38.06
Euro
42.95
Altın
3,233.83
ETH/USDT
1,569.40
BTC/USDT
82,700.00
BIST 100
9,380.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İspanya devlet televizyonu RTVE, İsrail'in Eurovision'a katılımına karşı çıktı

İspanya devlet televizyonu RTVE, Avrupa Yayın Birliğinden (EBU) İsviçre'nin Basel kentinde mayısta düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılımı konusunda tartışma açılmasını talep etti.

Şenhan Bolelli  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
İspanya devlet televizyonu RTVE, İsrail'in Eurovision'a katılımına karşı çıktı

Madrid

RTVE'den yapılan yazılı açıklamada, RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez'in EBU Genel Müdürü Noel Curran'a mektup göndererek, İsrail'in 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı konusunda kuruluş içinde tartışma açılmasını istedi.

"İspanya'daki çeşitli sivil toplum örgütlerinin Gazze'deki durum ve İsrail kamu televizyonu KAN'ın yarışmaya katılımı konusundaki endişelerini" aktardığı belirtilen mektupta, RTVE'nin, "Eurovision'un İsrail konusundaki tartışmayı ele alması ve KAN'ın katılımı konusunda EBU üyesi yayıncılar arasında bir düşünme alanı yaratılmasının gerekliliğine inandığı" ifade edildi.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar, bir süre önce Meclise sunduğu soru önergesinde, RTVE'den İsrail'in Eurovision'a katılımına karşı tavır almasını istemişti.

Sumar, özgürlük ve insan haklarını savunduklarını, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına yönelik uluslararası kınamaların artması ve RTVE ile EBU'nun da savunduğu değerlerde tutarlı olması gerektiğini vurgulamıştı.

İsrail'in Eurovision'a katılımı 2024 yılında da yoğun protesto ve boykotlara sahne olmuş, İsveç'in Malmö kentinde gerçekleştirilen yarışma sırasında İsrail karşıtı eylemler yapılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tazminat davası
Ekrem İmamoğlu'nun "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yargılanmasına devam edildi
Maldivler Dışişleri Bakanı Halil: Ülkeler diplomatik kanalları doğru kullanabilirse farklılıklar minimize edilebilir
Kadıköy'de bıçaklı saldırıda ölen Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 1 kişi daha yakalandı
Antalya Diplomasi Forumu kapsamında "Afrika Boynuzu: Riskler ve Fırsatlar" paneli düzenlendi

Benzer haberler

İspanya devlet televizyonu RTVE, İsrail'in Eurovision'a katılımına karşı çıktı

İspanya devlet televizyonu RTVE, İsrail'in Eurovision'a katılımına karşı çıktı

TİHEK Başkanı Kılıç, İsrail'in Gazze'deki soykırımını belgeleyen rapor hazırladıklarını belirtti

Çin'den AB'ye tarife artışlarına karşı "tek taraflı zorbalığa birlikte direnme" çağrısı

İsrail askeri istihbarat biriminde görevli yedek askerlerden Gazze'ye saldırıları durdurma çağrısı

İsrail askeri istihbarat biriminde görevli yedek askerlerden Gazze'ye saldırıları durdurma çağrısı
İsrail'in Gazze'deki sivil savunmaya verdiği zarar kurtarma çalışmalarını baltalıyor

İsrail'in Gazze'deki sivil savunmaya verdiği zarar kurtarma çalışmalarını baltalıyor
Kennedy ve Nixon'dan Trump'a uzanan hikaye: ABD politikaları dünyayı nereye götürüyor?

Kennedy ve Nixon'dan Trump'a uzanan hikaye: ABD politikaları dünyayı nereye götürüyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet