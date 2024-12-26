İsrail soykırımı, Gazze'de yaşayan Hristiyan ailenin Noel sevincini yok etti
Gazze Şeridi'nde yaşayan Hıristiyanlar, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırım sebebiyle iki yıldır zor koşullar altında geçirdikleri Noel'i kutlayamıyor.
Gazze
Her yıl evinde sevdikleriyle birlikte Noel bayramını kutlayan Gazzeli Toni el-Masri ve eşi, bu yıl soykırım sebebiyle Noel'i naylondan yaptıkları çadırlarında geçirdi.
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Gazze'nin güneyinde Han Yunus'un batısında yerinden edilen Filistinlilerin barınmaya çalıştığı Mevasi bölgesine gitmek zorunda kalan Masri ailesi, Noel havasından uzakta yaşam mücadelesi veriyor.
Hayatları altüst oldu
Gazze'de 14 ay önce başlayan İsrail soykırımı, Masri çiftinin hayatını altüst ederken yerinden edilen Filistinliler su, gıda, giyecek ve ilaç sıkıntısı çekiyor.
Masri ailesinin bayramlarda hayat dolu olan evi İsrail saldırılarında yıkılırken, ziyaret etmek istediği akrabaları da acı dolu anılar bırakarak dağıldı.
Her yıl Noel'de kiliselerin duvarlarını ışıkların süslediği Gazze'de, çocukların mum taşıması ve davul çalınması gibi ritüeller de yapılmıyor.
İsrail soykırımı Noel sevincini gölgeledi
Filistinli Toni el-Masri, AA muhabirine Gazze'de Noel bayramının iki yıldır çok kötü şartlar altında geçtiğini anlattı.
Masri, "Han Yunus, Mevasi bölgesinde Noel sevincinden mahrum bir durumda, bir çadırda oturuyorum. Torunlarımdan ve kızlarımdan uzakta nasıl bayram kutlayabilirim?" dedi.
Noel kutlamasının yapılmadığını "dua dahi edemediklerini" vurgulayan Masri, "Her yıl kilisede dua eder, ailemizle ve sevdiklerimizle birlikte kutlama yapardık. Çocuklarım ve torunlarımla birlikte kutlama yapmak için (Batı Şeria'da) Beytüllahim'e gider Doğuş Kilisesi'ne giderdim. Ancak iki yıldır bunu yapamıyoruz." şeklinde konuştu.
Masri, Gazze'deki evinin yıkıldığını ifade ederek, aşırı soğukta ve kıyafet sıkıntısı yaşayarak eşiyle birlikte bir çadırda yaşamak zorunda kaldığına dikkati çekti.
İsrail'in bombalı saldırıları ve kuşatma altında yaşadıklarını dile getiren Masri, "Güvensiz bir ortamda yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
"Barış içinde yaşamak istiyoruz"
Masri'nin eşi Emel Amuri, savaştan önce hiç yalnız kalmadıklarını ve çocukları ile torunlarının kendilerini ziyaret ettiklerini belirterek, "Herkes bizi ziyaret eder ve büyük bir aile olurduk. Çadırda ise bayram yok." dedi.
Amuri, "Burada Noel bayramı neşesi yok. Her ay savaşın bitmesini ümit ediyoruz ama durum daha da kötüye gidiyor." diyerek, İsrail saldırıları nedeniyle "ölecekmiş gibi hissettiğini" ifade etti.
Gazze'de "acı bir hayat" yaşadıklarının altını çizen Amuri, "Umarım dünya Gazze'nin yanındadır ve barış ister. Biz barış içinde yaşamaktan başka bir şey istemiyoruz." ifadelerini sözlerine ekledi.
Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarında 3 kilisenin yıkıldığı belirtildi. Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Ortodoks Kültür Merkezi yerle bir edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.